Duas dezenas de famílias que pagam rendas em apartamentos ilegais ameaçadas de despejo

Na urbanização Pátio do Clube, na Meia Praia (Lagos), mais de duas dezenas de pessoas foram, por causa da pandemia, arrastadas para o desemprego e correm de risco de serem desalojadas por falta de pagamento das rendas. Nestes apartamentos vivem 57 pessoas ​há pelo menos ano e meio mas o proprietário não tem licença de utilização pelo que não fez contratos legais com os inquilinos. A câmara municipal assumiu o papel de “interlocutor” das partes em conflito e agendou uma reunião para a próxima semana para discutir o assunto.

O presidente do município, Hugo Pereira, afirmou ao PÚBLICO que o processo de licenciamento foi “retomado há pouco tempo”, depois do empreiteiro ter deixado caducar a licença de obras que tinha pedido para concluir a urbanização, com 20 fogos. “O processo de licenciamento encontra-se na fase final”, adiantou. Os moradores, através de um comunicado de imprensa, distribuído pela Habita65 - Associação pelo Direito à Habitação e à Cidade, acusam o senhorio de ter uma “conduta ilegal” e de beneficiar da “complacência e do silêncio da câmara”.

Segundo a legislação, as casas não poderiam ser habitadas sem a respectiva licença de utilização. Porém, o proprietário do empreendimento promoveu o arrendamento das casas “sem celebrar contrato e cobrando preço de mercado, recebendo a renda em mão e sem passar recibo”, acusa a Habita65, apelando à autarquia para “accionar mecanismos de alojamento e emergência” para as famílias mais carenciadas. “A câmara disponibilizou-se para ser o interlocutor”, afirmou o autarca, sublinhando que não tem competência para exigir a formalização dos contratos, que não poderão ser celebrados enquanto o empreendimento não estiver legal. Por seu lado, as famílias maioritariamente ex-empregadas no sector do turismo, alegam “impossibilidade de pagar rendas e de solicitar ajuda do Estado devido à falta de contrato”. O facto da urbanização se encontrar em situação ilegal já sofreu o corte de água durante 20 dias em Junho e corte de luz num dos lotes desde o dia 13 de Outubro.

De acordo com levantamento efectuado pela Habita, o agregado é composto por duas dezenas de famílias (57 pessoas no total) - destas, 12 são crianças, 21 estão desempregadas, 24 auferem o salário mínimo nacional. Os moradores alegam ainda que o contrato de arrendamento lhes foi prometido há ano e meio. Por outro lado, enfatizam, o proprietário, “por meio do seu administrador, começou várias acções de “bullying com pressões diárias, visitas nocturnas na casa dos moradores com atrasos de rendas, ameaças e convites a desocupar o apartamento”.