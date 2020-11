Há um leite para cada pessoa? É preciso saber escolher

Há cada vez mais opções de leite nas prateleiras do supermercado: magro, gordo, de soja, com chocolate, sem lactose, com proteína, e muito mais. Até há quem faça em casa. Com tanta variedade, como é que escolhemos? Há algum melhor? E se não gostamos de leite, fica-nos a faltar algo?

Neste episódio do Vitamina P, quem responder é a nutricionista Catarina Bragadeste, licenciada em dietética e com mestrado em doenças metabólicas e comportamento alimentar. Catarina é também a fundadora do Diário de uma Dietista, um projecto que começou por ser um blogue, mas evoluiu para um consultório de nutrição com profissionais que ajudam a navegar as muitas dúvidas e mitos do mundo da nutrição.

“É raro o paciente que não nos fala sobre leite”, admite a profissional. Em conversa com a jornalista Karla Pequenino, a nutricionista explica as diferenças entre os tipos de leite, os benefícios que a bebida trás e quais as melhores opções para diferentes estilos de vida e idades. Pelo caminho, há também tempo para corrigir algumas ideias erradas sobre a bebida.

Ouvimos ainda Beatriz Pequeno, que explica que começou a fazer leite de aveia há alguns meses e agora não quer outra coisa. A receita não podia ser mais simples: aveia, água e um pouco de sal.

Na rubrica “Há um estudo para tudo?”, a jornalista Karla Pequenino desmonta os boatos à volta da perda de peso da cantora Adele, que muitos dizem estar relacionados com a Sirtfoods diet. A realidade é outra: ainda que esta dieta possa ter estado no mix de Adele, a perda de peso não se fez sem exercício físico acompanhado, tempo e paciência.

