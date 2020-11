Pousadas de Portugal piscam o olho aos vizinhos: quintas-feiras são para residentes

Que tal uma noite num castelo, palácio, mosteiro ou convento, ou mesmo em património pombalino da Baixa lisboeta. A campanha da rede das pousadas portuguesas responde pelo mote “Pousadas Mais Perto” e pretende seduzir os vizinhos de cada uma destas unidades hoteleiras especiais a viverem a experiência por uma noite (pelo menos).

O grande chamariz, segundo o grupo Pestana que gere as Pousadas de Portugal, é a “tarifa especial de 79 euros” por noite em quarto duplo, que poderá ser usada às quintas-feiras durante o mês de Novembro.

Em comunicado, informa-se que a iniciativa abrange 18 pousadas, “presentes de norte a sul do país, incluindo também a Pousada de Lisboa – Praça do Comércio”. A norte: Amares, Caniçada-Gerês, Viana do Castelo, Guimarães; no centro: Belmonte, Serra da Estrela, Viseu, Ria e Vila de Óbidos; em Lisboa, a pousada da Praça do Comércio; no Alentejo: Alcácer, Arraiolos, Évora, Estremoz e Marvão; no Algarve: Sagres, Tavira e Estói​.

Para aceder à tarifa residente, basta usar no site da rede o código PPEVENTO20 no momento da reserva. Mas, detalhe: “no check-in, é sempre necessário comprovar a morada de residência através de uma factura de serviço doméstico, por exemplo”.