Grândola cancelou Feira do Chocolate mas adoça os restaurantes

A situação da pandemia levou a autarquia de Grândola a cancelar a tradicional Feira de Chocolate, que deveria decorrer por estes dias, mas isso não impede que muitas doçuras cheguem às mesas dos restaurantes locais. E ao chocolate junta-se o São Martinho. Portanto, já se sabe, não vão faltar castanhas e vinho.

A semana gastronómica do Chocolate e São Martinho decorre de 7 a 15 de Novembro em onze restaurantes do concelho e promete ementas entre o tradicional e a surpresa.

Os pratos mais chamativos chegam, um por vias do café Pica-Pau – que tem entre as suas especialidades, nem mais nem menos, que um Bitoque com molho de chocolate – e da pizzaria Bello Giorno – sim, é uma pizza de chocolate.

Mas, como resume a autarquia em comunicado, das “sopas às sobremesas, dos sabores da cozinha tradicional à nova cozinha, há propostas para todos os gostos”.

Mais bons exemplos: Sopa de brócolos com cogumelos pleurotus, Entrecosto no forno com castanhas, Bacalhau com broa e frutos secos, Lombo de porco com castanhas, Torricado de bacalhau com castanhas, Crepe recheado com duas abóboras, Cogumelos com molho de beterraba e cenoura e queijo cheddar ralado, Trifle de chocolate e mascarpone ou Mousse de chocolate com uva passa.

Restaurantes aderentes: A Coutada, Cantinho da Li, A Lanterna, Pizzaria Bello Giorno, Café do Luca, Café Pica-Pau e Gelataria Pica-Pau, Paraíso do Alentejo, Solar das Bolotas, Rotas dos Sabores, Pereira.