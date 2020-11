Quando a Burger King convida a comer McDonald’s isso é... marketing solidário?

“Nunca pensámos estar a pedir-vos para fazer isto.” Nunca pensaram as cabeças do marketing da Burger King, nem os clientes, nem as marcas da concorrência, decerto. É assim que começa um aparentemente simples, mas inédito, anúncio solidário do gigante da fast-food, mais habituada à guerrilha de marketing do que à publicidade solidária, particularmente com a McDonald's à escala planetária.

O texto, publicado nas redes sociais da marca, apenas no Reino Unido, salienta este “nunca pensámos” também em relação a “encorajar” os seus clientes a experimentarem não só a McDonald's mas também várias outras marcas de comida rápida. Entre outras, são nomeadas a KFC e Subway, Pizza Hut e outras pizzas (Domino's, Papa John's). Mas o anúncio “solidário” pretende ser mais abrangente, incluindo estas e quaisquer espaços independentes de restauração e quaisquer redes de comida (fast ou não, sublinha-se).

A razão: “Os restaurantes que empregam milhares de pessoas precisam realmente do seu apoio neste momento.”

O texto termina com um reconhecimento também inédito, com a “facadinha” possível nestes dias: “Comer um Whooper [da Burger King] é sempre melhor, mas pedir um Big Mac [da McDonald's] também não é assim tão mau.”

Nas redes sociais, a publicação, inclusive, faz ligações a várias marcas concorrentes. E este exemplo de marketing de texto solidário está a ter bons resultados, mesmo que originando vários debates sobre a iniciativa ou, claro, sobre o que é comida saudável. Só no Twitter, em menos de 24 horas, soma números muito relevantes para qualquer departamento de marketing: mais de 34 mil retweets, 140 mil likes e, particularmente, mais de 17 mil comentários. Seja por que ponto se pegue, por mais publicidade solidária que seja, o certo é que a marca não pára de somar notoriedade com a ideia, noticiada em medias por todo o mundo (incluindo esta contribuição da cozinha Fugas para o menu).

O anúncio chega numa altura em que o Reino Unido enfrenta novo confinamento, a partir desta quarta-feira, 4 de Novembro, com os restaurantes a encerrarem e voltarem a apenas fornecer entregas e take-away.