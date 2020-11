Teletrabalho obrigatório em 121 concelhos: o que muda nesta quarta-feira?

Trabalho numa empresa num dos 121 concelhos com maior risco de contágio da covid-19, sou obrigado a ir para casa em teletrabalho?

A proposta de lei torna obrigatória a adopção do teletrabalho em todas as empresas situadas nos territórios em que a situação epidemiológica o justifique, desde que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para as exercer. Assim, nas próximas duas semanas, o teletrabalho será obrigatório em 121 concelhos e essa lista será actualizada de 15 em 15 dias.

