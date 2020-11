Mais três golos, agora na Champions: quem pára Diogo Jota?

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, começou por elogiar Diogo Jota no momento da contratação do jogador. Fê-lo novamente mais tarde, quando Jota fez o primeiro golo pelo clube. Desdobrou-se ainda em louvores quando o extremo começou a tornar-se goleador. Agora, o que se segue? Será que o técnico alemão ainda terá palavras?

É que Diogo Jota não tira o pé do acelerador e ninguém parece capaz de o parar. Nesta terça-feira, fez um hat-trick pelo Liverpool na Liga dos Campeões, na vitória (0-5) frente à Atalanta, em Itália.

Com estes golos, Jota já leva seis nos últimos quatro jogos, tendo facturado em todos eles. E tornou-se apenas o quinto jogador do clube a fazer um hat-trick na Champions (os outros foram Owen, Benayoun, Coutinho e Mané).

Mas a excelência não ficou por aqui. O português não se limitou a marcar, fazendo-o com classe. Aos 13’, fugiu em profundidade, aguentou a carga do defensor e, perante o guarda-redes, “picou” com engenho. Aos 33’, recebeu um passe longo descaído para o corredor esquerdo, puxou para dentro com o pé canhoto e rematou com o direito.

Salah e Mané ainda dilataram o marcador na segunda parte, mas ninguém roubaria a noite a Diogo Jota, que selou o hat-trick aos 54’, novamente num lance em que foi solicitado nas costas da desbaratada defesa italiana. Dez minutos depois, Klopp tirou-o do jogo. O trabalho estava feito – e bem feito.

Com este triunfo, o Liverpool chegou ao pleno, com nove pontos em três jogos, mais cinco do que Ajax e Atalanta, ambas à frente de um Midtjylland ainda a zeros.

Man. City cumpre no grupo do FC Porto

Dos restantes jogos da noite destaque para um resultado que impacta no FC Porto. No grupo C, o Manchester City venceu o Olympiacos, por 3-0 (Ferrán, Gabriel Jesus e João Cancelo), cravando diferenças na tabela: ingleses seguem com nove pontos, mais três do que o FC Porto e mais seis do que o Olympiacos. Marselha ainda está a zeros.

No jogo de maior cartaz da noite, o Real Madrid-Inter, o triunfo sorriu aos espanhóis, por 3-2, numa partida em que Sergio Ramos chegou aos 100 golos oficiais pelo clube – só 22 jogadores chegaram a esse nível. Benzema e Rodrygo também marcaram para o Real, Lautaro Martínez e Perisic para o Inter.