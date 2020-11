Primoz Roglic arrebata etapa e camisola vermelha na Vuelta

O início da etapa 13 da Volta a Espanha parecia fazer renascer o “fantasma do crono” para Primoz Roglic (Jumbo), depois do trauma na Volta a França, mas o ciclista esloveno, com um grande desempenho nos últimos quilómetros, acabou mesmo por reverter o cenário e vencer o contra-relógio desta terça-feira.

Com este resultado, Roglic volta a ser o líder da Vuelta e dá até um “abanão” no ex-líder, Richard Carapaz (Ineos), que não só perdeu os dez segundos de vantagem que tinha como está, agora, a 39s de Roglic. O esloveno mostrou-se, porém, pouco efusivo com este resultado. “Hoje senti-me estranhamente forte. Sobre a classificação, claro que é melhor estar 39 segundos à frente do que 39 atrás”, disparou, após a etapa.

Este dia teve ainda dois outros grandes destaques. Hugh Carthy, com um “crono” surpreendentemente forte, aproximou-se do segundo lugar de Carapaz e termina o dia a 47 segundos de Roglic – olhando para o momento de forma de ambos, esta é uma grande notícia para Carthy para as duas etapas de alta-montanha ainda por correr na Vuelta.

Foto O top-10 da etapa 13

Oliveira no pódio da etapa

Além de Carthy, destaque ainda para Nélson Oliveira. Não está na luta pela Vuelta, nem seria suposto, mas o português teve um desempenho tremendo nesta terça-feira, aproveitando os predicados que tem na vertente do “crono”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ciclista de Anadia terminou a etapa no terceiro lugar, a dez segundos de Roglic, mostrando que surgiu nesta prova num bom momento de forma.

Para esta quarta-feira está marcada uma etapa desenhada para uma fuga. Haverá três contagens de montanha entre Lugo e Orense, embora não especialmente duras, pelo que um ciclista rápido, incluído num grupo de fugitivos, poderá aproveitar um final de etapa suave para festejar.

Em tese, não haverá diferenças entre os primeiros classificados da corrida.