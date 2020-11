Um bicho da terra tão pequeno

José Oliveira Barata (JOB) recebeu a notícia da atribuição do Prémio Camões a Vítor Aguiar e Silva e sentou-se a escrever um post, pois, como nos confessa, “Tenho a minha ideia sobre tudo isto”. A formulação é pitoresca, já que aquilo que não se vislumbra em tudo o que se segue é justamente uma ideia. Não surpreende, porque se trata, apenas e só, de um ajuste de contas, pelo qual JOB aguardou mais de meio século, período no qual não lhe faltaram ocasiões, pois nesses 50 anos Aguiar e Silva recebeu todas as distinções que um académico da sua área pode receber em Portugal. Entre elas, a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública, galardão atribuído pelo Presidente Jorge Sampaio, líder da revolta estudantil de 1962, em 2004.

Continuar a ler