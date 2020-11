Artistas portugueses regressam à Bienal de São Paulo

Na próxima semana, com a abertura de uma exposição colectiva no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, a artista portuguesa Luísa Cunha vai mostrar o seu trabalho na Bienal de São Paulo, marcando o regresso da participação nacional àquele que é considerado o maior evento de arte contemporânea da América Latina. A inclusão de Luísa Cunha foi agora revelada com o anúncio dos últimos artistas participantes nesta exposição de “obras desmaterializadas” que mostrará trabalhos de vídeo e som no edifício do Parque Ibirapuera desenhado por Oscar Niemeyer.

