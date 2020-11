“João Paulino tem um dever histórico de esclarecer a verdade”, diz o advogado do principal assaltante de Tancos

O assaltante de Tancos, João Paulino, deverá ser o primeiro dos 23 arguidos do julgamento do processo de Tancos a depor perante o colectivo de juízes do Tribunal de Santarém onde, nesta segunda-feira de manhã, alguns advogados assumiram já alguns dos seus argumentos mesmo antes de entrarem na sala de audiências.

“Este é o momento em que João Paulino pretende esclarecer toda a verdade”, disse Carlos Melo Alves, advogado do principal assaltante. “Eu acho e ele também acha que há um dever histórico de esclarecer a verdade que ele tem.”

Já o ex-ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, e o seu advogado, Germano Marques da Silva, entraram no Tribunal de Santarém, sem falar aos jornalistas. O ex-ministro de António Costa responde por quatro crimes: denegação de justiça, denegação de justiça e prevaricação em co-autoria, favorecimento pessoal e abuso de poderes.

Muito aguardadas são as declarações de alguns dos arguidos, entre os quais João Paulino, sobre a forma como foi planeada a operação para devolver o material de guerra furtado dos Paióis Nacionais de Tancos em 25 de Junho de 2017, e pelo esclarecimento que podem permitir as suas revelações sobre aquilo que pode ter estado na base das negociações com a Polícia Judiciária Militar (PJM).

O ex-director desta polícia, coronel Luís Vieira, que está entre os principais acusados deste processo e foi o único militar que esteve em prisão preventiva assim que foi constituído arguido, chegou acompanhado dos seus dois advogados que prometem estar no tribunal para que “seja apurada a verdade material dos factos”.

“A PJM actuou dentro da legalidade”, afirmou Manuel Ferrador. “Um furto dentro de uma instituição militar é da competência da Polícia Judiciária Militar. Houve um conflito de deveres e a PJM entende que agiu dentro da legalidade” das suas competências, disse numa referência ao despacho da então Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, a atribuir a responsabilidade da investigação à Polícia Judiciária (PJ).

Questionado sobre se, perante esse conflito, a ilegalidade estava no despacho da procuradora, Ferrador afirmou: “O senhor coronel Luís Vieira e os outros elementos da PJM entendem que esse despacho é ilegal.”

Marcelo chamado a depor

Ricardo Sá Fernandes, defensor de outro dos principais arguidos, o investigador-chefe da PJM, major Vasco Brazão, lembra que o ex-director desta polícia, coronel Luís Vieira, terá informado o Presidente da República do seu desagrado pela forma como decorria a investigação e por esta estar sob o comando da PJ. Isso terá acontecido num encontro aos Paióis de Tancos, numa conversa descrita pelos intervenientes como informal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Seja como for, o facto de essa troca de palavras entre o Presidente e Luís Vieira estar vertida na acusação justifica chamar Marcelo Rebelo de Sousa a depor, defendeu o advogado de Vasco Brazão. “Estranho seria [nestas circunstâncias] se o senhor Presidente não fosse chamado a depor”, afirmou Sá Fernandes, acrescentando que apenas aquilo que o Presidente afirmar em tribunal terá valor de prova, quando confrontado com o facto de o Presidente já ter dito publicamente que nunca lhe foi pedido para interceder junto da PGR no sentido de rever a decisão de atribuir a responsabilidade à Judiciária civil.

O advogado referiu mais uma vez que – além de repudiar a acusação de associação criminosa e tráfico de armas – o major Vasco Brazão nega ter favorecido João Paulino, como consta também do despacho de acusação, admitindo apenas acusação pelo crime de denegação de justiça.