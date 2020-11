Homem morre em desordem com arma de fogo em Mem Martins, Sintra

Um homem morreu e outro ficou ferido no domingo à noite em Algueirão-Mem Martins, em Sintra, no distrito de Lisboa, na sequência de uma “desordem com arma de fogo”, informou nesta segunda-feira à agência Lusa a PSP.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), duas pessoas foram encontradas feridas na Estrada de Mem Martins, tendo uma sido transportada para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e a outra socorrida no local, onde acabou por morrer.

“Não houve maneira de reverter a situação dos ferimentos”, referiu fonte do Cometlis.

Desconhecendo mais pormenores, a PSP adiantou que o alerta foi dado às 23h30 e que, no local, foram apenas levadas a cabo diligências no sentido de socorrer as vítimas.

Por se tratar de um crime de homicídio, a investigação do caso encontra-se a cargo da Polícia Judiciária (PJ).