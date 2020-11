Administração do hospital de Penafiel diz precisar “mesmo de ajuda”

O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que integra os hospitais de Penafiel e Amarante, pediu à Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte e à ministra da Saúde médicos de clínica geral para preencher as escalas da urgência de Penafiel, após vários médicos da instituição terem ficado infectados com novo coronavírus.

