Ventura corrige líder do Chega-Açores e diz que é “falso” que o partido apoie nova AD

Em ocasiões diferentes, o presidente do Chega-Açores, Carlos Furtado, disse nesta segunda-feira ao PÚBLICO, à RTP e à agência Lusa que iria viabilizar um governo de direita no arquipélago. “Vamos estar ao lado da coligação de direita no sentido de viabilizar um governo estável para uma legislatura”, afirmou. Esta posição foi desmentida pelo líder nacional do partido, André Ventura, no Facebook.

Continuar a ler