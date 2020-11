Rio concorda com estado de emergência preventivo

O líder do PSD concorda com a declaração do estado de emergência preventivo, considerando que “é mais uma questão de direito do que de política”. Rui Rio falava aos jornalistas depois de o primeiro-ministro anunciar que o Governo veio apresentar ao Presidente da República a proposta de “que seja declarado o estado de emergência com natureza essencialmente preventiva para eliminar dúvidas jurídicas” sobre medidas restritivas no combate à pandemia de covid-19.

“Eu vejo como uma necessidade para dar ao Governo o quadro legal e constitucional necessário para tomar as medidas que se venham a impor”, declarou Rui Rio no final de uma reunião com representantes da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção.

O líder social-democrata reiterou que está “sempre do lado da solução” e “não do problema”. “Efectivamente que se os constitucionalistas entendem que é necessário o estado de emergência para que o Governo tomar certas medidas, algumas já tomadas, pelo interesse nacional, teremos de o declarar”, afirmou, reconhecendo que pode haver “partidos pequenos” que “vão atrás de descontentamentos” mas que o “PSD não é um partido pequeno”.

Tal como já tinha afirmado na sexta-feira, depois de uma audiência com o primeiro-ministro, Rui Rio disse concordar com restrições localizadas tendo em conta que não se pode repetir o confinamento de Março e Abril.

“Não vejo o estado de emergência da mesma forma que foi há meses atrás, tomámos medidas muito pesadas mas não podemos tomar por razões económicas. Agora fazê-lo de forma selectiva, onde o problema é maior, é do interesse nacional que assim seja”, afirmou, considerando “sensata” a ideia de declarar o estado de emergência por mais de 15 dias para não obrigar a Assembleia da República a pronunciar-se ao fim de cada quinzena.

Revelando que as sugestões do PSD ao Governo sobre medidas a tomar só ficarão prontas na sexta-feira, Rui Rio admitiu que algumas das restrições “não têm a lógica toda” – como a limitação de cinco pessoas nos restaurantes e de seis pessoas em celebrações – mas considerou que “são pormenores que não de devem evidenciar.”