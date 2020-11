Nova sondagem coloca Marcelo 45 pontos à frente de Ana Gomes

Quando ainda não é candidato, mas a muito curto prazo de o anunciar, Marcelo Rebelo de Sousa continua a ser apontado como o vencedor incontestado das presidenciais de Janeiro do próximo ano: hoje é a vez de uma sondagem da Aximage para a TSF e Jornal de Notícias (JN) colocar o actual Presidente como reeleito dentro de dois meses e meio com 62,7% das intenções de voto. Muito longe de Ana Gomes, que aparece com 17,2%, e de André Ventura, com 7,6%.

Se as eleições fossem agora, de acordo com a sondagem, Marisa Matias deveria ficar com 4,7%, bem pior do que em 2016 (10,1%). João Ferreira, apoiado pelo PCP, teria 1,6%, logo seguido pelo candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan, com 1,5%. Com 0,3% aparece Tino de Rans. Se os três primeiros candidatos juntam mais votos das mulheres, os restantes conseguem mais apoio dos eleitores do sexo masculino.

O PS adiou para o próximo sábado o anúncio da sua posição sobre as presidenciais, mas, segundo o estudo da Aximage, 67% dos que afirmam votar PS dizem que votarão em Marcelo, enquanto apenas 22,6% dos eleitores socialistas respondem que tencionam votar em Ana Gomes. Mais: 63% dizem que votariam “de certeza absoluta” em Marcelo e 31% dizem que talvez - tendência igual ao que respondem os eleitores sociais-democratas.

Já no caso de Ana Gomes, se há um quarto de eleitores socialistas (26%) que diz ir votar “de certeza absoluta” nesta candidata, a mesma percentagem responde o contrário: “nunca por nunca votaria” nela. O estudo diz ainda que Ana Gomes vai buscar votos ao Bloco - mais até do que Marisa Matias.