Governo recua: feiras e mercados podem realizar-se com autorização da autarquia

Afinal, já não há proibição das feiras e mercados de levante, ao contrário do que o primeiro-ministro, António Costa, anunciou no sábado, como medida de combate à covid-19. O Governo recuou e agora permite a sua realização, mediante uma autorização do presidente da câmara municipal local.

Segundo informou ao PÚBLICO uma fonte do Governo, a “regra é proibição das feiras e mercados de levante, salvo autorização” do presidente da autarquia. Para estas feiras terem lugar, têm ainda de estar “verificadas as condições de segurança e o cumprimento das orientações definidas pela Direcção-Geral da Saúde”.

A proibição anunciada sábado estava a ser alvo de grande contestação por parte dos feirantes e até de alguns autarcas. Ameaçou-se mesmo com protestos em Lisboa.

A Associação Feiras e Mercados da Região Norte (AFMRN) considera mesmo que a suspensão de feiras e mercados no âmbito do combate à pandemia é uma “discriminatória” e será “fatal” para milhares de famílias e negócios.