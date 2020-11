Costa propõe a Marcelo estado de emergência mínimo mas prolongado

O primeiro-ministro pediu ao Presidente da República a declaração de um estado de emergência mínimo, sobretudo para dar “robustez” jurídica a restrições de circulação e para poder requisitar serviços privados de saúde no combate à pandemia de covid-19. Não está em causa, para já, nem um confinamento geral nem sequer o recolher obrigatório, ainda que o primeiro-ministro admita que isso venha acontecer mais tarde. O que parece certo é que o estado de excepção constitucional pode vir a durar “enquanto durar a pandemia”.

Marcelo Rebelo de Sousa está esta segunda-feira a receber os partidos para analisar a proposta de decretar o estado de emergência que já sabia que António Costa lhe iria propor, na primeira audiência da manhã, mas que acabou por ser bem mais longa que o previsto. No final, o primeiro-ministro explicou que a proposta de estado de emergência que fez se limita a quatro pontos concretos.

Dois deles prendem-se com direitos individuais – as restrições à circulação e a imposição de controlo de temperatura em locais de trabalho e locais públicos – e os outros dois com a requisição de serviços do sector privado e social de saúde, mas também a mobilização de recursos humanos do sector privado, das Forças Armadas e até funcionários públicos que, estando em situação de recolhimento, possam ser utilizados para reforço das equipas de saúde pública em actividades que não necessitem de formação específica.

Estas serão as medidas que deverão constar do decreto que o Presidente terá agora de apresentar à Assembleia da República e que deverão vigorar durante 15 dias, prazo máximo previsto na Constituição para a duração do estado de emergência. Mas, avisa Costa, “as medidas terão que ser avaliadas e reavaliadas” em cada período.

“Na limitação de liberdade de deslocação está compreendida a possibilidade de, no estado de emergência, esta ter diferentes dimensões e diferentes períodos de aplicação. Nada impedirá, se for necessário, que essa limitação de circulação ocorra entre as 23h e as 6h. Com excepções porque há pessoas a trabalhar no período nocturno”, sublinhou o primeiro-ministro.

Acrescentou, aliás, que esta limitação se pode afigurar necessária para “travar um conjunto de festejos e eventos que tem sido fonte de transmissão”, como é o caso de “crismas, baptizados, casamentos, aniversários, que têm acontecido ao fim-de-semana, e têm sido grande fonte de contaminação”. Segundo afirmou, a principal fonte de transmissão da doença não têm sido as festas dos jovens mas sim os grandes eventos familiares ao fim-de-semana.

Sobre a reacção dos portugueses, Costa admite o cansaço sobre as medidas que têm sido decretadas. “Não podemos esperar hoje o mesmo tipo de consenso que tiveram em Março e Abril”, afirma, dizendo tem consciência de que há pessoas “saturadas” com as mesmas e que a proibição de circulação entre concelhos deste fim-de-semana foi um factor de “desgosto” para muita gente. Mas, vincou, “se as pessoas estiverem isoladas, o risco é menor. Temos que conseguir evitar a todo o custo os ajuntamentos.”

PSD e PAN a favor, os outros esperam para ver

Pouco depois de ter ouvido António Costa, o líder do PSD veio dizer que concorda com o estado de emergência, mas por ser “mais uma questão de direito do que de política”. “Eu vejo como uma necessidade para dar ao Governo o quadro legal e constitucional necessário para tomar as medidas que se venham a impor”, declarou Rui Rio no final de uma reunião com representantes da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção.

Também o PAN mostrou disponibilidade para dar luz verde ao estado de emergência nos moldes apresentados pelo Governo, porque “o país não aguenta um novo confinamento como o de Março”. “Este estado de emergência, sem fazer grandes restrições aos direitos das pessoas, acaba por garantir as medidas necessárias para enfrentar este período”, afirmou André Silva à saída da reunião com o Presidente da República.

Apesar disso, considera que o Governo não está a fazer tudo o que devia, em particular ao nível dos transportes públicos, uma preocupação comum com o PEV, que no entanto não vê qualquer necessidade ou vantagem na declaração do estado de emergência.

Tal como a Iniciativa Liberal, avessa por princípio a estes estados de excepção, e que considera “remota” a possibilidade de o aprovar: “Não gostamos de estados de emergência mas especialmente de estados de emergência com cheque em branco como o recurso a meios privados e sociais”, afirmou o líder do partido, João Cotrim Figueiredo, depois de reunir com Marcelo Rebelo de Sousa. O que não quer dizer que a IL esteja contra a participação dos provados no combate à pandemia, mas não através da requisição civil.

Também o líder e deputado do Chega vai esperar para ver o decreto presidencial do estado de emergência, mas deixou já uma reivindicação: a de que seja acompanhada por um plano do Governo de apoio à economia, em particular os sectores da restauração, hotelaria e indústria.