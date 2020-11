Onde está o bife? A carne não entra neste talho vegan em Londres

Numa esquina no Norte de Londres, um novo talho prepara-se para abrir portas. Só um pormenor: ali, não se vende carne.

A inauguração do primeiro talho sem produtos de origem animal no Reino Unido coincidiu, propositadamente, com o Dia Mundial do Veganismo, a 1 de Novembro. “As pessoas compreendem o que nós vendemos”, diz Matthew Foster, um dos co-fundadores do talho. “É tudo feito para simular carne: sabe a carne, tem uma textura semelhante a carne.”

A procura por produtos vegan aumentou nos últimos anos, com cada vez mais pessoas a diminuírem o consumo de produtos derivados de animais (carne, peixe, ovos, lacticínios e mel). Uma sociedade de advogados no Reino Unido, a EMW, registou um salto de 128% em novas marcas registadas de comida vegan no país, em 2019, desde gelados a doçaria.

A equipa responsável pelo novo talho começou por abrir um restaurante onde os animais ficam fora do prato, em 2017, e agora querem também vender cabazes com todos os ingredientes necessários para cozinhar em casa.

As alternativas, à mostra na loja brilhante com paredes brancas e desenhos de animais, são feitas de soja e seitan.

O aumento da procura por hambúrgueres e salsichas sem carne alimentou um debate sobre a legalidade do uso de rótulos onde se lê “hambúrgueres vegetarianos” ou “salsichas vegan”. Em Outubro, o Parlamento Europeu decidiu que estes termos não eram confusos para os consumidores, como os produtores de carne alegavam, e que podem continuar a ser usados, para não demover os consumidores a afastarem-se de, pelo menos, darem uma oportunidade às opções com base em vegetais.

