O bastonário da Ordem dos Médicos e “As vozes do dono"

O ex-secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos, no artigo “As vozes do dono”, na edição de ontem, ajuda-nos a compreender as razões da frenética aparição pública diária nos media do bastonário da Ordem dos Médicos (OM), primeiro, criticando a política de saúde deste Governo, agora, apresentando a solução: entregue-se a luta contra a covid aos hospitais privados (mesmo contra o desinteresse já manifestado por muitos, nada que uma fatia extra do bolo do Orçamento do Estado não ultrapasse). E sempre haverá outros, recentemente construídos e vazios, a quem a sugestão caia como sopa no mel.

É curioso que uma entidade como a OM, com funções de regulamentação de uma tão nobre e importante profissão e do seu exercício, se demita, tantas vezes, de o fazer (o recente e gravíssimo caso do obstetra de Setúbal, com várias queixas sem análise na OM durante anos é um bom exemplo, entre muitos outros), mas que o seu bastonário se dedique, exclusivamente, a comentar e a influenciar as decisões de política de saúde do Governo, não como cidadão, e tem esse direito, mas como bastonário. Afinal, ele é bastonário da OM ou dos hospitais privados?

Manuel Henrique Figueira, Palmela

Aplicação dos fundos europeus

Os fundos europeus, que Portugal se prepara para receber e que o nosso governo intitula de bazuca, fazem parte do apoio concedido pelas instituições europeias aos países que de acordo com a sua dimensão vão precisar para fazer face às consequências da crise sanitária que nos atinge, e cuja aplicação dos mesmos implica uma criteriosa selecção sobre como e onde investir.

Não se compreende como é que se podem apresentar projectos de investimento cuja rentabilidade não é garantida e em que tais investimentos são apenas para fazer capa de jornais, cujo retorno financeiro pode levar anos, quando têm sido gastas verbas na aquisição de material circulante usado a Espanha, quando determinados traçados ferroviários continuam por modernizar, e depois anunciam-se investimentos, sem uma avaliação custo/benefício, o que caracteriza a falta de orientação na aplicação dos fundos, em que o custo das más decisões será suportado pelos cidadãos.

A pergunta que urge fazer é se não seria preferível em lugar de se apostar em megalomanias, dotar o Serviço Nacional de Saúde com mais meios humanos, em que as respostas a dar aos cidadãos não colocassem em causa a imagem do mesmo.

Américo Lourenço, Sines