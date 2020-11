Morreu Robert Fisk, o mais emblemático dos correspondentes no Médio Oriente

Robert Fisk não ia gostar de saber que dos poucos factos presentes em todos os seus obituários são as três entrevistas que fez a Osama bin Laden antes do 11 de Setembro. Poderia facilmente adivinhar que aconteceria – “Bin Laden vai ser como um albatroz que me perseguirá durante o resto da minha vida”, disse em 2008, numa entrevista ao PÚBLICO – mas não era por isso que ia querer ser lembrado.

“A velha ideia de que o jornalismo deve ser neutro e nunca tomar partido é simplesmente lixo. Como jornalista, deves ser neutro e imparcial do ponto de vista dos que sofrem.” A citação é do documentário This Is Not a Movie, o filme de Yung Chang sobre o jornalista britânico, que estreou em 2019, mas Fisk passou a vida a insistir nesta ideia. O jornalista tem um ponto de vista e este só poder ser o das vítimas, ao mesmo tempo que a sua obrigação é questionar de forma permanente o discurso dos que têm o poder, defendia.

Robert Fisk, correspondente no Médio Oriente desde os 29 anos (foi convidado para o lugar quando estava em Portugal, em 1976, onde cobriu brevemente o pós-25 de Abril), morreu aos 74 anos num hospital em Dublin, cidade onde vivia quando não estava no seu apartamento de Beirute ou em reportagem na região.

Nascido em Inglaterra, começou uma longa relação com a Irlanda em 1972, quando chegou a Belfast para ser correspondente do jornal The Times, e tinha também nacionalidade irlandesa.

“Gerações, não apenas de irlandeses, mas de pessoas por todo o mundo, contavam com ele para uma visão crítica e informada do que estava a acontecer nas zonas de conflito e, talvez ainda mais importante, [para perceber] as influências que pudessem ser a fonte do conflito”, afirmou o Presidente irlandês, Michael Higgins, a propósito da morte do veterano correspondente.

Em 2005, o jornal The New York Times descreveu Fisk como “provavelmente o mais célebre dos correspondentes estrangeiros do Reino Unido”. Afirmar que era o mais célebre não é correr grande risco. “Destemido, intransigente, determinado e totalmente empenhado em revelar a verdade e a realidade a todo o custo, Robert Fisk era o maior jornalista da sua geração”, diz Christian Broughton, director executivo do jornal The Independent. Foi este o jornal que o acolheu em 1989, quando abandonou o Times ao ver alguns artigos “censurados politicamente” pelo novo proprietário, Rupert Murdoch, e ali escreveu até morrer.

A dimensão dos elogios não significa que Fisk seja lembrado de forma consensual. Nada disso. “A traiçoeira palavra ‘controverso’ aparece até no seu próprio jornal, The Independent”, escreve no Twitter o repórter John Pilger. Para o jornalista australiano, Fisk “foi contra a corrente e disse a verdade, de forma espectacular” e era “um dos últimos grandes repórteres”.

As críticas sobre a Síria

Ainda para o Times cobriu a guerra civil libanesa (1973-1990), a revolução iraniana de 1979, a invasão soviética do Afeganistão, no mesmo ano, ou a guerra entre o Irão e o Iraque (1980-1988). Seguiu-se a invasão do Kuwait por Saddam Hussein e a guerra que esta desencadeou, a guerra civil da Argélia (1991-2002) e a invasão e ocupação do Iraque, a partir de 2003. Entretanto, acompanhou várias invasões israelitas, fez reportagens nos Balcãs durante os conflitos dos anos 1990 e cobriu as revoltas árabes da última década.

Nos últimos anos, escreveu muito sobre a guerra síria e atraiu muitas críticas, incluindo de habituais admiradores, que o acusavam de ser pouco crítico com as suas fontes (nenhum jornalista ocidental tinha tantas e tão boas fontes na região), principalmente os responsáveis do Exército sírio e do regime de Bashar al-Assad. “Suspeito que muitos sobreviventes das atrocidades de Assad recordem Robert Fisk em termos menos do que lisonjeiros – as suas vozes também importam”, comentou, no Twitter, Kristyan Benedict, activista da Amnistia Internacional.

Que foi “um gigante do jornalismo” ou o mais emblemático dos correspondentes no Médio Oriente, como alguns jornalistas e colunistas, tanto de países ocidentais como árabes, lembram, não há grandes dúvidas.

Livros e memória

O repórter que aconselhava os novatos a levarem livros de História nas mochilas quando fossem cobrir conflitos na região, juntava um conhecimento profundo da História do Médio Oriente, uma experiência ímpar e um raro dom de escrita. “O maior inimigo de todos os jornalistas – e de todos os políticos – é o fracasso da memória institucional, da memória histórica”, escreveu em Dezembro do ano passado, a propósito do massacre de 1700 civis, a maioria palestinianos, nos campos de refugiados de Sabra e Chatila, em 1982.

Venceu todos os prémios de jornalismo do Reino Unido várias vezes e escreveu vários livros. Pobre Nação: As Guerras do Líbano no Século XX, ou a enciclopédica A Grande Guerra Pela Civilização: a Conquista do Médio Oriente são os mais conhecidos.

Recusava que lhe chamassem “correspondente de guerra” porque odiava a guerra e porque isso seria admitir que o mundo ao qual se dedicara, o mundo árabe e muçulmano, “é a guerra” e que os seus habitantes “não são seres humanos como nós”. E sim, foi um dos poucos ocidentais a entrevistar Bin Laden. Osama, que o tentou recrutar, gravou uma declaração em 2004 onde dizia que “Se a Casa Branca quiser saber o que pensa a Al-Qaeda, deve perguntar a Robert Fisk, que é um jornalista neutro”. Um elogio que, como disse ao PÚBLICO, Fisk naturalmente “dispensava”.