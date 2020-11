Maria da Graça Carvalho e a urgência em combater o fosso de género na era digital

Em Outubro, o Parlamento Europeu organizou a sua primeira Semana Europeia da Igualdade de Género. Qual é a posição da eurodeputada Maria da Graça Carvalho sobre a importância deste tema na agenda europeia?

A relatora de “Closing the digital gender gap”, um relatório sobre a participação das mulheres na economia digital, explica que é fundamental agir imediatamente para reverter a falta de representação das mulheres nas “profissões do futuro”. Maria da Graça Carvalho, eleita em 2019 pelo PSD para o seu segundo mandato no Parlamento Europeu (foi eurodeputada entre 2009 e 2014), fala ainda dos novos desafios trazidos pela Inteligência Artificial em matéria de igualdade.

A cada episódio do Agenda Europa, escutamos também jovens sobre o que esperam ver no topo da agenda europeia. Mateus Carvalho, o jovem vice-presidente do partido Volt Portugal, fala sobre a urgência de uma nova abordagem europeia ao direito de asilo.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.