O centro dos EUA e os seus pontos cardeais

Norte: ameaça iraniana no Alasca

Mais de uma dezena de comunidades no Alasca foram inundadas um destes dias de campanha com uma barragem de emails ameaçadores. A mensagem era simples, mas assustadora: “Votem Trump senão”. Este senão abria caminho para todo o tipo de consequências que a imaginação poderia congeminar. Segundo os agentes federais que analisaram a ameaça, aquilo que os habitantes locais receberam foi resultado de uma tentativa de interferência iraniana nas eleições desta terça-feira nos Estados Unidos. “Já tínhamos visto o Irão enviar emails falsos feitos para intimidar as pessoas”, afirmou o director dos serviços secretos dos EUA, John Ratcliffe em conferência de imprensa, citado no site Alaska Public Media. O Washington Post foi o primeiro a noticiar o envio de emails falsos, mas ameaçadores a eleitores democratas, no primeiro registo de tentativa de interferência de um país estrangeiros nas eleições de 2020 nos EUA. “Os alasquianos não querem qualquer interferência estrangeira na nossa eleição”, afirmou o candidato democrata a senador pelo estado, Al Gross.

Sul: Otaola ao serviço de Trump

O programa de política e cultura popular de Alex Otaola no YouTube, Hola! Ota-ola, chega a ter uma assistência superior a 100 mil pessoas e é influente entre a comunidade latina, sobretudo entre os cubano-americanos de Miami. Depois de votar em Hillary Clinton em 2016, Otaola, de 41 anos, está agora empenhado em convencer as gerações de latinos mais jovens a votar no actual Presidente. Como escreve Noah Lanard na revista Mother Jones, “se Trump conseguir arrancar uma vitória na Florida, terá de incluir Otaola e a sua geração de cubanos entre os agradecimentos. Se a velha geração de imigrantes cubanos é um grupo conservador com que um candidato republicano pode sempre contar, os mais novos são menos propensos a seguir a cartilha do republicanismo. “É ele que está a mudar os cubanos recém-chegados de democratas para republicanos. É ele mesmo”, afirma à revista Maria Elvira Salazar, candidata republicana ao Congresso. Otaola chegou aos EUA em 2003 e hoje é um nome famoso na Florida e, sinal da sua importância, Donald Trump deu-lhe uma entrevista durante a campanha.

Este: uma escola para Biden

Donald Trump perdeu o apoio das escolas primárias e secundárias do estado do Maine. O tradicional simulacro de votação que todos os estabelecimentos de ensino do estado realizam sempre que há eleições presidenciais desta vez não sorriu ao candidato republicano como aconteceu em 2016. Se há quatro anos Trump conseguiu 42,3% dos votos contra 39,5 de Hillary Clinton, este ano perdeu por uma margem substancialmente maior para o candidato democrata. O ex-vice-presidente Joe Biden venceu com 50,2% contra 41,5% do actual chefe de Estado. Como se podem ver pelas percentagens, Trump mantém mais ou menos a mesma percentagem de há quatro anos, a diferença é que Biden, apesar dos seus 77 anos, parece convencer mais os jovens do Maine ou, pelo menos, a maioria dos cerca de 14.500 alunos de 92 escolas que participaram no sufrágio a fingir. A acreditar nesta “sondagem”, os democratas poderão dominar estas eleições, já que os seus candidatos ao Senado e à Câmara de Representantes também venceram os seus adversários republicanos.

Oeste: santuário das armas

Os eleitores de Coos Bay, no estado do Oregon, preparam-se para nestas eleições votarem em algo mais que apenas no candidato a Presidente e os seus representantes no Congresso. O condado de Coos realiza conjuntamente com o escrutínio eleitoral um referendo sobre se deve ou não ser transformado num santuário da segunda emenda da Constituição. Se o decreto for aprovado pelos eleitores, isso quererá dizer que as autoridades não poderão impor legislação federal ou estadual sobre controlo de armas. Deixa de existir a proibição de porte de armas dissimuladas e as pessoas portadoras de doença mental passam a poder adquirir armas. No entanto, se a medida for aprovada, só é aplicável aos polícias do condado e não aos governos ou departamentos de polícia. Além disso, todos aqueles que têm cadastro continuarão impedidos de adquirir armas de forma legal. Quem se prepara para votar favoravelmente no referendo é Joshua Walters, dono do armeiro Orco Gunworks. Como disse à televisão local, KEZI, toda a gente tem direito a ter uma arma.

Centro: os espíritos de Trump

George S. Corey nascido em Lebanon, no Kansas, a localidade mais perto do centro dos Estados Unidos, e criado em Kansas City, escreveu um livro satírico a que chamou Presidential Conversations. Estas conversas presidenciais são entre o Presidente Donald Trump e os espíritos de vários dos seus antecessores. Como se Trump fosse Ebenezer Scrooge, o personagem do conto de Natal de Dickens, Corey põe o actual chefe de Estado a entrar numa espiral hipnótica ao ouvir o álbum The Endless, da ex-mulher Marla Maples, e iniciar diálogos com 18 outros homens que passaram pela Sala Oval da Casa Branca – de George Washington a Barack Obama. Ao Kansas City Star, Corey explica que, apesar da premissa, o livro não pretende fazer pouco de Trump. “Respeito muito a presidência”, diz, “deve ser por que sou alguém do Midwest a viver na Costa Leste, sou um animal diferente aqui”. Publicado em Outubro, o livro tem uma versão áudio em que participa o actor Steven DeRosa e que inclui várias canções originais, embora nenhuma delas de Maples.