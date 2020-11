Tornar um grifo uma sentinela não é quando queremos, é quando ele quer

A espera já dura há algumas horas quando o sol, finalmente, consegue romper por completo a força das nuvens que pontuam o céu de Montesinho, e José Luís Rosa, técnico do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), vê nesta mudança um bom sinal. “Agora está mais quente e bom para voar, não tarda, eles vão chegar”. Eles são os grifos (Gyps fulvos) que uma equipa de elementos da Palombar - Conservação da Natureza e do Património Rural e da Universidade de Oviedo (Espanha), acompanhados pelo homem do ICNF, pretendem marcar durante este dia e no que se segue, para que eles passem a fazer parte do projecto Sentinelas. Mas, nesta sexta-feira, o bom augúrio do sol acabaria por ser vencido por uma autocaravana francesa.

