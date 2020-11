De segunda a sexta-feira: os botins que personalizam o que veste

Um novo mês que começa, Novembro, e com ele uma nova semana de trabalho.

A hora mudou, voltamos a acordar com dia mas este vai-se embora mais cedo, um pouco antes de o relógio marcar as seis da tarde. Com esta alteração. as temperaturas menos amenas começam a sentir-se e, por isso, a escolha sobre o que vestir recai nas peças mais quentes como os casacos e os botins.

Uma boa semana!

Foto

OUTFIT 1

jeans // camisola // sapatos // casaco // carteira

Foto

OUTFIT 2

jeans // camisola // botins // casaco // carteira

Foto

OUTFIT 3

jeans // camisola // botins // casaco // carteira

Foto

OUTFIT 4

jeans // camisola // botins // casaco // carteira

Foto

OUTFIT 5

calças // camisola // botins // casaco // carteira

Este artigo contém ligações a websites externos. O PÚBLICO não tem compromisso comercial com as marcas visadas, cuja selecção obedece exclusivamente ao critério das autoras. StyleItUp ​é um parceiro do Pares do Ímpar. Os conteúdos publicados são da responsabilidade da autora. Pares do Ímpar é um projecto de parceria entre o PÚBLICO e criadores independentes de conteúdos em áreas especializadas, complementares ao alinhamento editorial do Ímpar.