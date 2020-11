Actriz Lori Loughlin presa por fraude no acesso à universidade das filhas

É o início do fim de um capítulo que colocou uma série de famosos a braços com a justiça, após ter sido revelado um esquema de fraude nos acessos à universidade dos seus descendentes, com a prisão de uma das últimas de um vasto rol a assumir a culpa. Lori Loughlin, de 56 anos, deu entrada, na semana passada, na Instituição Correccional Federal Dublin​, no estado norte-americano da Califórnia, confirmou um responsável do estabelecimento à Reuters.

Os dois meses e meio que a actriz tem agora de cumprir foram determinados após a mesma ter assumido a culpa, o que não foi fácil — ao contrário de outros, como a Lynette de Donas de Casa Desesperadas, que se deu como culpada quase de imediato (Felicity Huffman cumpriu quase duas semanas no ano passado na mesma prisão que alberga agora Loughlin), Lori Loughlin e o marido, o designer Mossimo Giannulli, refutaram, ao longo de mais de um ano, as acusações que pendiam sobre ambos. O casal era acusado de ter efectuado pagamentos no valor de meio milhão de dólares (quase 430 mil euros, ao câmbio actual) para garantir lugares para as suas filhas na Universidade do Sul da Califórnia — as raparigas deram entrada na faculdade como atletas da equipa de remo, quando nunca tinham competido nessa modalidade.

Até que em Maio deste ano, Lori e Mossimo assumiram a culpa no esquema numa declaração, realizada perante um juiz federal de Boston via Zoom. A actriz recebeu a sentença de dois meses e meio de prisão efectiva; o designer foi condenado a cinco meses de prisão.

O escândalo relacionado com os subornos nas admissões à universidade nos EUA rebentou em Março de 2019, quando 54 pessoas, entre as quais estrelas de Hollywood e conhecidos empresários, foram acusadas de acções fraudulentas, contando para tal com um consultor que subornava os responsáveis das instituições.

Porém, alguns dos acusados, entre os quais Lori Loughlin e o marido, mantiveram a versão de que acreditavam que os pagamentos efectuados eram donativos legítimos. Em Agosto, e já depois da declaração de culpa, Lori Loughlin pediu desculpa e disse que tinha agido por amor às suas filhas. “Estou verdadeiramente, profunda e profundamente arrependida, e preciso de enfrentar as consequências e reparar o que fiz”, disse ela numa audiência em tribunal.

Lori Loughlin tornou-se conhecida do grande público como a tia Becky na série Que Família!, que passou na RTP na década de 1990, tendo regressado, em 2016, com a Netflix a produzir a sequela Fuller House.