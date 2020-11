RTP mostra as viagens por África do atleta paralímpico Ade Adepitan

A RTP2 vai exibir a partir do dia 6 de Novembro (às 20h40) uma série documental em que o jornalista natural da Nigéria e jogador de basquetebol em cadeira de rodas Ade Adepitan nos apresenta África — é um périplo por mais de cinquenta países africanos.

Quando em Fevereiro de 2019 o jornal The Guardian escreveu sobre os quatro episódios de África com Ade Adepitan que agora chegam à televisão portuguesa, sublinhou especialmente o quanto os programas de viagens da BBC tinham mudado. “O que costumava ser uma procissão interminável de geniais apresentadores brancos do sexo masculino encontrando terras e culturas estrangeiras ‘coloridas’ está lentamente a tornar-se um género diversificado”, escrevia Chitra Ramaswamy. “Contribuiu para uma televisão melhor”, juntava a jornalista, referindo-se a documentários “mais matizados, interessantes e comoventes” com pessoas com ligações reais a lugares onde vão ou aos quais voltam.

Foto

Adepitan nasceu em Lagos em 1973, contraiu poliomielite, doença que lhe afectou o desenvolvimento e a locomoção das duas pernas. Foi para Inglaterra aos três anos juntamente com a mãe para em 2004 (Paralímpicos de Atenas) e 2005 (Mundial de Paralímpicos em Manchester) arrecadar medalhas de bronze e ouro, respectivamente, na modalidade de basquetebol.

Foi também a sua ligação ao desporto que o levou a comentar alguns eventos para a BBC e a participar em alguns documentários para o canal televisivo, que agora chancela as suas aventuras e explorações no continente africano.

Foto

Desde a movimentada cidade de Lagos, onde nasceu, à próspera capital da Etiópia — país onde vive a experiência de acampar com uma tribo —, Ade Adepitan foi conhecer a próxima geração de políticos que arrisca a vida para derrubar a velha guarda de ditadores corruptos, visita alguns dos lugares mais deslumbrantes de África, dos vulcões activos de Cabo Verde à deslumbrante costa de Moçambique, das savanas da África do Sul às selvas do Gabão. Adepitan vai também até à linha da frente da guerra contra o extremismo islâmico na Somália. Parte com uma patrulha de combate à milícia armada da República Democrática do Congo e testemunha as extraordinárias distâncias que os caçadores furtivos percorrem para transformar a vida selvagem de África em dinheiro vivo.

A série documental África com Ade Adepitan apresenta-se nos dias 6, 9, 10 e 11 de Novembro.