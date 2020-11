Matthias e Anna trocaram Munique por Aveiro e reinventaram a pensão Jardim Oudinot

Matthias Völcker veio viver para Portugal com apenas dois anos e ainda por cá ficou tempo suficiente para se “sentir português”. Regressou ao seu país, a Alemanha, andou pelo Brasil, Malásia, África do Sul e também pelos Estados Unidos da América, mas nunca cortou os laços com este recanto lusitano. Há quatro meses mudou-se de armas e bagagens para o nosso país, com a mulher, Anna, e o filho, Timmy. “É a história a repetir-se. O meu filho também vem para Portugal aos dois anos de idade”, repara. Instalaram-se na Gafanha da Nazaré, de frente para a ria de Aveiro, e estão já a avançar com um empreendimento turístico na zona do Forte da Barra. Sem medos, ainda que estes sejam tempos cinzentos para o sector do turismo, e apoiados por uns quantos amigos e vizinhos que fazem questão de dar uma ajuda.

Foto DR

A prova aí está, na requalificação da antiga pensão Jardim Oudinot. “Foi tudo construído com as nossas próprias mãos, com materiais reciclados e apoiados pela população local”, realça Matthias, sem esconder que a ajuda tem sido surpreendente. “Já vivi em tantos lugares do mundo e nunca aconteceu uma coisa destas. Vêm oferecer-se para fazer trabalhos de graça e até comida nos vêm trazer”, prossegue, sensível às inúmeras mensagens de apoio que tem vindo a receber. Especialmente desde que fez uma simples partilha da sua história no grupo de Facebook “Gafanha da Nazaré Nossa Terra”. “Recebi 1500 likes, 250 novos pedidos de amizade e 700 partilhas”, contabiliza, sem esconder a surpresa. “Trabalho há 20 anos em publicidade e já vi empresas a gastar muito dinheiro sem conseguirem este alcance”, frisa.

Foi há cerca de três anos, devido a um problema de saúde, que Matthias, actualmente com 40 anos, decidiu mudar de vida. “Tinha uma carreira muito interessante mas esse problema fez-me perceber que a vida não era só trabalho. Decidi correr atrás de um sonho com muitos anos”, declara. Começou a preparar a vinda para Portugal, deixando Munique para trás, e a criar as bases de um projecto que inicialmente passava por “um bar de praia com uma pequena escola de kitesurf”. A pandemia atrasou-lhes os planos, mas o projecto também acabou por ganhar outra dimensão. “Entretanto, surgiu a oportunidade deste pequeno hotel, neste sítio fantástico”, enaltece. Matthias e Anna conseguiram instalar o seu MyWay Kite&Surf na zona do Forte da Barra, com vista para a água e ao lado do Jardim Oudinot.

Foto DR

“O potencial desta zona é enorme e não nos faltam planos”, aponta. Por ora, já têm em funcionamento a escola de kitesurf (com cursos para crianças e adultos), o hotel com dez quartos (a partir de 40€ por noite) e um bar/café que abre diariamente. O futuro? “Queremos trazer eventos a toda esta zona, promover campeonatos de kitesurf…”, desvenda Matthias Völcker. O objectivo passa por ter um empreendimento “onde as pessoas com interesses semelhantes se possam encontrar, trocar ideias e desfrutar de comida e bebidas naturais e sustentáveis”.