World Travel Awards Europa: Os "óscares" do turismo para Portugal, o "melhor destino"

Nem a pandemia pára os "óscares" do turismo e, pela quarta vez, Portugal voltou a ser declarado o melhor destino da Europa. No total são 26 distinções, com Lisboa, Porto, Açores, Madeira e Algarve em grande destaque como melhores destinos. E a provar que Portugal não é só praia, há títulos europeus para iniciativas como o Dark Sky Alqueva e Passadiços do Paiva. Também não faltaram grandes prémios para a hotelaria de luxo nacional. São distinções que poderão ser muito úteis para promover o turismo em 2021. No final do mês se saberá quem são os melhores do mundo.