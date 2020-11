BER, o novo aeroporto de Berlim

Era para abrir em Outubro de 2011 e acabou por ser o projecto a pôr em causa a eficiência alemã. Foram anos de erros sucessivos, polémicas, processos judiciais, derrapagens extraordinárias no orçamento (custou quase mais 4 mil mihões de euros do que o previsto). Três décadas depois dos primeiros esboços, por fim, o aeroporto de Berlim-Brandeburgo (em Schönefeld) foi inaugurado no sábado, 31 de Outubro. Eis o primeiro fim-de-semana de voos do BER.