Festival de podcasts com edição exclusivamente digital

A segunda edição do Podes - Festival de Podcasts arranca esta segunda-feira, numa versão que pode ser acompanhada na íntegra e de forma gratuita através dos meios digitais, em publico.pt/podes.

O alinhamento do festival, organizado pela rede Portcasts e pelo PÚBLICO, inclui a transmissão em directo de seis podcasts, diversos webinars, painéis de debate e sessões virtuais de encontro entre ouvintes e podcasters.

Serão emitidos em streaming os podcasts Terapia de Casal, Link na Bio, Com humor não se brinca, 45 graus e Psicopatas Portugueses. A análise à noite eleitoral nos Estados Unidos será feita na quinta-feira, às 21h, com uma emissão especial do podcast do PÚBLICO Fogo e Fúria.

Em debate estará também o estado dos podcasts em Portugal (segunda-feira), a monetização dos conteúdos (quinta-feira) e a ligação entre podcasts e jornalismo (sábado). Há ainda espaço para aprender mais sobre podcasts, dos princípios básicos à criação de imagens sonoras.

Os assinantes do PÚBLICO contam ainda com um a sessão exclusiva onde podem interagir com a equipa de áudio do PÚBLICO, Aline Flor e Ruben Martins, e com o director do festival, Márcio Barcelos, numa conversa marcada para as 22h de terça-feira, através da plataforma Zoom.

Todas as informações sobre a programação do Podes estão disponíveis no site oficial.

Prémios Podes com transmissão no Canal Q

Outra das novidades desta edição é uma parceria com o Canal Q, com a transmissão televisiva da cerimónia de entrega dos Prémios Podes, que distinguem os melhores podcasts portugueses nas várias categorias a concurso. O anúncio dos vencedores está marcado para este domingo, 8 de Novembro, às 23h, no Canal Q.

Os nomeados para as várias categorias a concurso são conhecidos esta segunda-feira, numa escolha realizada por um júri de 16 personalidades das mais diversas áreas.