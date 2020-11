Sérgio Conceição garante que ausência de Pepe frente ao Marselha não é bluff

Sérgio Conceição poderá ter que solucionar as “anomalias” defensivas que estão a bloquear a equipa no campeonato sem a ajuda de Pepe, “patrão” da defesa portista, já na recepção ao Olympique de Marselha, em partida da terceira ronda do grupo C da Liga dos Campeões, onde esta terça-feira (20h) o FC Porto procura a segunda vitória para dar um passo importante rumo aos oitavos-de-final.

A formação orientada por André Villas-Boas, última classificada com duas derrotas, quatro golos sofridos e ainda nenhum marcado – quinta da liga francesa, com um jogo em atraso e a possibilidade de chegar ao terceiro lugar –, é, apesar do quadro actual no contexto da Champions, credora de elogios por parte de um treinador do FC Porto visivelmente agastado com o momento que se vive no Dragão. O treinador da equipa portista não ignora a importância de assegurar nova vitória caseira para atacar os oitavos-de-final, especialmente frente a um adversário que dispôs de mais tempo para se preparar.

“Parece que o Marselha é um clube ali da esquina. Não fez golo nenhum, não tem pontos… O Marselha está num contexto competitivo acima da liga portuguesa, com testes semanais muito interessantes. Pelos vistos, esta semana não teve nenhum e pôde preparar-se da melhor forma. Nisso, parte em vantagem”, vincou Sérgio Conceição, alertando para o currículo de Villas-Boas.

“É um treinador que já ganhou a Liga Europa, ganhou títulos, é reconhecido no mundo do futebol como um dos melhores e tem um plantel com muitos jogadores de selecção, nomeadamente da francesa”, notou, preparando-se para o impacto.

“Vamos apanhar um adversário difícil. Percebemos e não nos deixamos enganar por esses números. Sabemos o que vamos encontrar e o que temos de fazer para ganhar o jogo”, reforçou na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os franceses.

“Temos um grupo de trabalho que percebe quando o desempenho é bom ou menos bom. Promovo isso no balneário”, salientou a propósito na capacidade de introspecção do plantel, necessária para compreender o que tem falhado e como poderá a equipa reagir para regressar à “normalidade” no campeonato.

Isto, numa altura em que o internacional português Pepe poderá não estar disponível para defrontar o Marselha.

“Quinze minutos após os jornalistas saírem, o Pepe deixou o treino. Não é bluff, infelizmente. Vamos tentar, vou falar com ele e com o departamento médico para ver se segue para estágio. Mas vai ser difícil”, adiantou o treinador, atento à permissividade da equipa, sem especificar o problema do central. Posteriormente, o clube esclareceu que Pepe recupera de uma lesão na “fáscia plantar” do pé esquerdo.

“Estamos a sofrer golos, é uma realidade. Mas estamos atentos, não é um problema do sector defensivo ou do guarda-redes. Há situações em que éramos muito fortes, mas não estamos a cumprir”, declarou, admitindo que “seria estúpido da minha parte não perceber que algo de anormal se passa”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Conceição voltou, então, ao jogo com o Marselha, para tecer mais alguns comentários sobre o técnico adversário, aproveitando para lembrar que a estabilidade do clube não é a mesma dos “anos dourados”.

“O impacto do André foi grande… nos anos dourados em termos de estabilidade financeira e qualidade de plantel”, sublinhou, sem esquecer o mérito de Villas-Boas.

“Há treinadores que tiveram essa mesma estabilidade e não conseguiram ganhar. E o André conseguiu”.