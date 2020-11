Pedro Neto no top-20 dos jovens mais valiosos. Outros três portugueses no top-100

Há quatro jogadores portugueses na lista dos 100 sub-20 mais valiosos do futebol actual. Segundo uma lista elaborada pelo Observatório do Futebol (CIES), o português mais bem colocado surge inclusivamente num lugar de destaque – é Pedro Neto, do Wolverhampton, que está colocado na 20ª posição.

Ainda entre os portugueses destaca-se o 41.º lugar de Tomás Tavares, jogador emprestado pelo Benfica ao Alavés, o 80.º de Tiago Djaló, do Lille (formado no Sporting), e o 85.º de Vitinha, emprestado pelo FC Porto ao Wolverhampton.

No topo da lista surgem nomes já com destaque em equipas de primeira linha do futebol mundial. Alphonso Davies, campeão europeu pelo Bayern, lidera o top do CIES, seguido de Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, e Ansu Fati, do Barcelona.

Confira o top-20 do CIES:

Alphonso Davies (Bayern/Canadá) Jadon Sancho (Dortmund/Inglaterra) Ansu Fati (Barcelona/Espanha) Erling Haaland (Dortmund/Noruega) Mason Greenwood (Man. United/Inglaterra) Ferrán Torres (Man. City/Espanha) Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra) Dejan Kusulevski (Juventus/Suécia) Phil Foden (Man. City/Inglaterra) Rodrygo (Real Madrid/Brasil) Eduardo Camavinga (Rennes/França) Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil) Takefusa Kubo (Villareal/Japão) Callum Hudson-Odoi (Chelsea/Inglaterra) Jude Bellingham (Dortmund/Inglaterra) Jonathan David (Lille/Canadá) Benôit Badiashile (Mónaco/França) Brandon Williams (Man. United/Inglaterra) Ozan Kabak (Schalke/Turquia) Pedro Neto (Wolverhampton/Portugal)