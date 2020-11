Vestígios de bairro de escravos descobertos numa fazenda de jesuítas nos Estados Unidos

Uma equipa de arqueólogos americanos descobriu no início do mês de Outubro vestígios de um bairro de escravos numa plantação jesuíta dentro do actual Parque Estadual Newtowne Neck, em Maryland, a sul de Washington. A descoberta foi divulgada no final do mês pela universidade pública do estado e pela direcção do St. Mary’s College.

No decorrer de escavações realizadas na última semana de Outubro, os arqueólogos, utilizando detectores de metais, identificaram restos de cabanas, bocados de cachimbos de argila, vasos de cerâmica, moedas e outros objectos de uso quotidiano, que sugerem a existência de um bairro habitado por afro-descendentes numa antiga fazenda gerida por jesuítas. Pela investigação feita até agora, os arqueólogos acreditam que os achados datam do início do século XVIII.

“Os jesuítas foram prolíficos na manutenção dos registos, mas muito pouco sobreviveu sobre os afro-americanos escravizados que trabalhavam nos campos e serviam a Igreja Católica”, disse a arqueóloga chefe da equipa, Julie Schablitsky, em comunicado da State Highway Administration citado pela imprensa. A arqueóloga realça o significado da descoberta para o conhecimento de um lugar em que se viveu em “ambiente de conflito, de sacrifício e de luta pela sobrevivência” – e “esse lugar, em Maryland, é aqui”, sintetiza Schablitsky.

A administração do Newtowne Neck State Park anunciou que todos os achados nas escavações agora realizadas irão ser incorporados e documentados no percurso dos visitantes e nos sites do parque.