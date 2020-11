Precisamos mesmo de um Museu Nacional da Fotografia?

Foi em Janeiro, no Portugal pré-pandemia – no mundo pré-pandemia – que a Colecção Nacional de Fotografia voltou a estar em foco, desta vez pelas piores razões. Falava-se, então, de mais de 100 obras desaparecidas do acervo de arte do Estado, a chamada Colecção SEC, entre elas pelo menos 18 fotografias do conjunto reunido pelo Jorge Calado no final da década de 1980, a pedido de Teresa Gouveia, numa altura em que esta secretária de Estado da Cultura mencionava já a necessidade de criar um Museu Nacional da Fotografia.

