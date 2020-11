Interferência nas eleições americanas? “A Rússia está ainda mais sofisticada do que em 2016”

Com mais de duas décadas a estudar e a investir em empresas de Internet, o norte-americano Sinan Aral é uma das maiores autoridades nesta nova economia. É autor de alguns dos estudos mais completos sobre a influência das redes sociais e a forma como as notícias falsas se espalham rapidamente nestas plataformas. Em The Hype Machine, livro editado em Setembro, o director da MIT Initiative on the Digital Economy mostra como estamos viciados na dopamina oferecida pelo like. Com os dados que entregamos a cada segundo às plataformas, elas fornecem ferramentas de marketing que tanto são usadas por beneméritos que organizam campanhas de solidariedade como por hackers russos apostados em manipular eleições.

