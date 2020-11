Portugal com o maior aumento de internados desde 2 de Abril — há mais de 60 mil casos activos no país

Depois de o Governo anunciar novas medidas para travar o avanço da pandemia, Portugal registou mais 37 mortes e 3062 casos de infecção. No total, o país contabiliza 2544 óbitos e 144.341 infecções desde o início da pandemia.

Os dados divulgados pela Direcção-Geral da Saúde este domingo apontam ainda que, dos novos casos, 1616 (52,8%) foram identificados na região Norte, onde morreram 20 pessoas no último dia. Na região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 876 novos casos (28,6%) e ocorreram 12 mortes. No Centro morreram três pessoas e registaram-se 430 novos casos (14%), no Alentejo dois mortos e 74 novos casos e no Algarve foram registados 59 novos casos.

Recuperaram da doença mais 1491 pessoas relativamente ao dia anterior, elevando o total para 81.771. À data, estão activos 60.026 casos (mais 1534 do que no sábado), número obtido depois de se subtrair o número de recuperados e de mortes ao total de infecções.

Estão internadas 2122 pessoas (mais 150 pessoas do que no sábado), das quais 284 em unidades de cuidados intensivos (menos duas pessoas). É o terceiro maior aumento no número de internamentos desde o início da pandemia, e o maior número de internados num só dia desde o dia 2 de Abril.

O número de internados por covid-19 em Portugal continua assim a crescer e a atingir novos valores máximos. A última vez que o número de internamentos desceu de um dia para o outro foi no dia 17 de Outubro, quando o país registou 1014 internamentos, menos um do que no dia anterior.

A faixa etária mais afectada em termos de mortes é a das pessoas com mais de 80 anos. De todos os óbitos registados, 1702 (66,9%) têm mais de 80 anos.

A zona do país mais afectada pela pandemia é a região do Norte, que tem o maior número acumulado de casos – 64.943 infecções. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 60.219 casos; o Centro, com 12.717 casos; o Algarve, com 2838 casos; e o Alentejo com 2808 casos. Os Açores contabilizam 370 casos de infecção e a Madeira registou até agora 446 casos – e registou esta manhã a primeira morte do arquipélago.

O Norte é a região com maior número de mortos com covid-19: um total de 1131 desde o início da pandemia. A região de Lisboa e Vale do Tejo ultrapassou este domingo os mil óbitos (1004). A Madeira contabilizou a primeira morte este domingo.