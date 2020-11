Direita ultrapassa PS nas intenções de voto, mas “geringonça” ainda vale mais

PS 35,5%, direita parlamentar 36,8%. Os números do mais recente barómetro da Aximage, para o Jornal de Notícias e a TSF, mostram que PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal estão 1,3 pontos acima do PS nas intenções de voto dos inquiridos. É a primeira vez que isso acontece desde as legislativas e podia ser uma óptima notícia para a direita, não fosse dar-se o caso de os antigos parceiros de “geringonça” ainda somarem mais pontos. PS, Bloco e CDU ainda conquistam a preferência de mais de 50% dos inquiridos - precisamente 51,2%. Longe vão os tempos em que quase atingiam os 60%.

Além da novidade de mostrar o PS no patamar mais baixo desde as legislativas (com os tais 35,5%), a sondagem também revela que os três novos partidos, que se aproximaram dos 6% nas eleições de Outubro de 2019, estão agora nos 14%. O PAN, que é o menos novo, arrecada 5,2% das intenções de voto; o Chega atinge os 5,4%; e a Iniciativa Liberal chega aos 3,2%. A maior subida face ao resultado nas urnas é a do partido de André Ventura, que está agora em quinto lugar, atrás da CDU e seguido pelo PAN .

O Bloco de Esquerda ocupa o terceiro lugar na tabela, sem adversários por perto, com 10% das preferências eleitorais (ligeiramente acima do resultado obtido nas urnas em 2019: ​9,52%). Apesar de estar destacado entre o PSD e o Chega, o Bloco recupera quase dois pontos relativamente a Setembro. O outro “braço” da antiga “geringonça" está agora com 5,7% e ocupa a quarta posição no ranking.

Entre os quatro partidos da direita que juntos têm agora mais pontos percentuais do que o PS sozinho, é o PSD que capitaliza mais intenções de voto (os mesmos 27% que obteve nas legislativas de há um ano), logo seguido pelo Chega (5,4%). O CDS não passa dos 1,2%, já atrás da Iniciativa Liberal (3,2%). Pensando em alianças, a má notícia para Rui Rio é que o segundo partido com mais expressão à direita já não é o CDS, mas o Chega.

Esta sondagem foi realizada para a Aximage para o JN e a TSF e incluiu 694 entrevistas telefónicas. O trabalho de campo realizou-se entre os dias 22 e 26 de Outubro, ainda antes da votação do Orçamento do Estado para 2021 na generalidade. O grau de confiança do barómetro é de 95% para uma margem de erro de 3,7%.