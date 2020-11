O elogio da instabilidade

Opinião

A Páscoa, o 25 de Abril, o 1.º de Maio, Fátima, o Avante, fado, a Fórmula 1, o Dia de Finados, o Dia de Todos os Santos e até o surf na Nazaré: eis um percurso inesquecível, só comparável ao das negociações orçamentais com todos os partidos à procura do momento de ruptura proveitosa, com a vontade obsessiva de não chegar a acordo com nenhum!