Já chega

Não teve a sua habitual lucidez o comentador João Miguel Tavares ao defender o direito do Chega de fazer parte de uma solução de governo nos Açores. O Chega pode ter esse direito, mas se o PSD e o PP aceitarem fazer coligação com ele, isso significa, a longo prazo, o enterro definitivo da direita civilizada no nosso país. Porque como movimento anti-política, populista, racista, xenófobo e homofóbico que é, o Chega é uma aberração no quadro da democracia e da constituição portuguesas. Se o PSD e o PP lhe abrirem a porta, serão engolidos por ele e estarão a fazer o mesmo tipo de pacto com o demónio que os republicanos fizeram ao escolher Trump.

O Chega não é comparável ao que o PCP e o Bloco são para a esquerda, João Miguel Tavares bem o sabe e e não lhe fica bem escrever o contrário. Perante uma aberração como André Ventura, só há uma resposta possível: cordão sanitário. Porque de facto já chega.

Alexandre Delgado, Lisboa

Um eticista descrente

Foi com completo desalento que li as palavras do Prof. Jorge Soares, presidente do CNECV ( Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida): “Não há solidariedade e não há cooperação, há competição” (PÚBLICO de 30/10). Isto em relação ao consórcio COVAX, de investigação, feitura e distribuição duma vacina contra a covid-19. Mesmo havendo já 184 países envolvidos no projecto!

Como eu o compreendo caro professor! Vê o mundo como ele é, mesmo numa área em que a esperança devia ter a primazia nos pensamentos com escopo ético. O meu “pessimismo” é quase atávico e inelutável, mas quando vejo uma personalidade como o senhor, no cargo que ocupa, a manifestar esta descrença no que, aparentemente, pedia uma crença racional óbvia... fico mesmo mito preocupado!

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Abutres...

Temos os conhecidos fundos que compram o filet mignon ao preço do chispe. Temos as clínicas e os hospitais privados que fecham, ou não atendem, em caso de pandemia (eventualmente só servirão para atender gripes ou doenças similares e internar doentes em cuidados continuados e/ou paliativos), quando o caso é mais grave remetem para o SNS. Temos os hospitais privados a utilizar grande parte dos médicos e outros profissionais do SNS (pois não há contrato de exclusividade). Temos as seguradoras cujos seguros privados não cobrem pandemias nem doenças mais graves.

Resumindo, caso não estabilize o número de infectados com covid-19 estamos tramados se o SNS (aproveitando os meios militares, caso estes não prestem serviço também na escala dos privados), não der resposta, pois como ainda não temos o dom da ubiquidade é difícil fazer escalas de serviço, quando o pessoal o presta a mais do que uma entidade. É assim natural que os poucos que estão em exclusividade atinjam o estado de saturação (burnout) enquanto os restantes tratam da sua “vidinha”. Para bem de todos nós, espero estar enganado...

Jorge Loureiro, Anadia