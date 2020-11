João Micaelo, o português que sabe o que enfurece e faz rir o líder da Coreia do Norte

“Um contra um.” Foi isso que Kim Jong-un propôs, assim que João Micaelo entrou no palácio de Ryongsong, residência oficial do Presidente da Coreia do Norte. É um complexo de 12 mil metros quadrados, guardado por um perímetro de vedações eléctricas e patrulhas militares, na zona norte da capital, Pyongyang. O nome oficial é Residência 55, mas os locais chamam-lhe “Mansão Central de Luxo”. João esteve lá duas vezes — uma em Julho de 2012, outra em Abril de 2013.

