Campanha em ritmo frenético a apenas dois dias das eleições nos EUA

A apenas dois dias das eleições presidenciais norte-americanas, os candidatos optaram por estratégias diferentes no domingo para apelar ao voto, com o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, a apostar todas as fichas no estado da Pensilvânia, enquanto o Presidente Donald Trump optou por uma campanha frenéticas em cinco estados: Michigan, Iowa, Carolina do Norte, Georgia e Florida.

Trump deu início a um longo dia de campanha logo pela manhã, no Michigan, um estado que conquistou em 2016 mas que as sondagens, desta vez, dão uma vantagem de oito pontos a Joe Biden. Em Detroit, prometeu criar mais empregos no sector automóvel, que, nota o The New York Times, diminuíram durante o seu mandato enquanto Presidente. “É bom que saiam para votar”, afirmou Trump, apresentando-se como o candidato que concorre contra um “político corrupto”.

Atrás de Joe Biden nas sondagens a nível nacional com uma diferença de cerca de dez pontos, e com desvantagem em vários dos swing states (que tanto podem cair para os republicanos como para os democratas), Trump está ciente que, para repetir a vitória de 2016, terá de vencer novamente em estados como a Florida, Georgia, Carolina do Norte, Ohio, Iowa e Arizona, e conseguir manter pelo um ou dois dos estados do Midwest, como a Pensilvânia, o Michigan ou o Wisconsin.

Joe Biden, por seu turno, concentrou os esforços na Pensilvânia, mais precisamente em Filadélfia, num encontro com líderes religiosos da comunidade afroamericana ao início da tarde e depois num comício num parque de estacionamento.

Uma sondagem publicada no domingo pelo The New York Times/Sienna College dá uma vantagem de seis pontos ao candidato do Partido Democrata naquele estado, onde todas as atenções estarão centradas no dia 3 de Novembro, e muito provavelmente nos dias seguintes, uma vez que é expectável que o vencedor não possa ser declarado logo na noite eleitoral, tendo em conta o elevado número de votos por correspondência, que este ano estão a bater recordes, numa altura em que já votaram por antecipação – presencialmente ou por correio – mais de 92 milhões de americanos.

Acresce que o Supremo Tribunal dos EUA decidiu que os votos enviados por correio na Pensilvânia antes do dia das eleições devem ser contabilizados se chegarem até à tarde do dia 6 de Novembro. No entanto, o mesmo tribunal admitiu rever o processo, o que possibilita que, no limite, os votos contados venham a ser invalidados, isto num estado que Trump conquistou a Hillary Clinton em 2016 por uma diferença de 44 mil votos.

Tendo em conta o que está em jogo na Pensilvânia para os democratas, Joe Biden parece apostado em fazer todos os possíveis para conseguir uma vitória com uma margem confortável, e não é por acaso que vai continuar naquele estado na segunda-feira, em comícios na Filadélfia e em Pittsburgh, onde estará acompanhado pela sua mulher, Jill Biden, e pela candidata à vice-presidência Kamala Harris, que este domingo fez campanha na Georgia, onde disse que “está tudo em jogo”.

Biden passará ainda pelo Ohio, sinal de que a sua campanha acredita na hipótese de conquistar o estado em que Clinton perdeu por mais de oito pontos em 2016.

Donald Trump, por seu lado, vai ter uma segunda-feira muito agitada pela frente, com cinco comícios previstos em quatro estados: dois no Michigan e os restantes na Carolina do Norte, Wisconsin e Pensilvânia, onde participará numa acção de campanha em Scranton, onde Biden viveu. Tal como em 2016, Trump vai terminar a campanha em Grand Rapids, no Michigan.

Este domingo, a campanha anunciou ainda que Donald Trump vai passar a noite eleitoral na Casa Branca, sendo expectável a presença de 400 convidados. A ideia inicial seria acompanhar os resultados num hotel de Trump em Washington, mas as regras para combater a pandemia impedem ajuntamentos com mais de 50 pessoas em espaços interiores. Joe Biden estará na sua cidade natal em Wilmington, no Delaware.