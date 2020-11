Argelinos votam em referendo para uma “nova Argélia” em que pouco pode mudar

Os argelinos são chamados às urnas este domingo para referendar a nova Constituição do país, apresentada pelo Presidente Abdelmadjid Tebboune como um novo começo para a Argélia, após vários meses de protestos no ano passado que levaram à queda de Abdelaziz Bouteflika. O referendo, no entanto, está longe de convencer o Hirak, o movimento pacífico de contestação popular, composto maioritariamente por jovens, que o vê como uma manobra de distracção para a elite política manter tudo na mesma.

