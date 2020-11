O Halloween na Estrela com distanciamento social

Este ano o Halloween celebrou-se com distanciamento social e em grupos pequenos, na caça ao tesouro "Estrela Assustadora". Os participantes foram divididos em pequenos grupos familiares que percorreram as ruas da freguesia da Estrela para encontrar as pistas que levam ao tesouro do pirata "Estrela Negra".

O evento organizado pela junta de freguesia da Estrela permitiu que 27 grupos participassem numa actividade de Halloween diferente do habitual mas ainda assim recheada de mistérios e diversão para as crianças, que tiveram de resolver anagramas, palavras-cruzadas e adivinhas para chegar ao tesouro.