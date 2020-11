Pedro Nuno Santos reafirma prioridade à Galiza em detrimento de Madrid

Uma linha de alta velocidade Lisboa – Porto, que una as grandes cidades portuguesas, tem como “continuação lógica” o seu prolongamento a Vigo. A tese é do ministro Pedro Nuno Santos, que diz estar acompanhado do primeiro-ministro ao dar prioridade à Galiza em detrimento de Madrid no desenho da rede de alta velocidade.

Na entrevista à La Voz de Galicia, o ministro diz que “qualquer português do Norte e qualquer galego” compreende as afinidades existentes entre Portugal e a Galiza e que por isso é normal que a linha Lisboa – Porto seja complementada com a ligação a Vigo. Numa primeira fase será feito o troço Braga – Vigo, estimado em 900 milhões de euros, que poderá entrar logo em funcionamento visto que a actual linha ferroviária Porto – Braga está modernizada. Numa segunda fase, com uma nova infra-estrutura do aeroporto Sá Carneiro a Braga – cujo custo não foi definido -, a viagem entre o Porto e Vigo será feita em 55 minutos e Vigo – Lisboa “em pouco mais de duas horas” sem qualquer transbordo. Em 2030.

Mas para que isto seja possível, Pedro Nuno Santos avisa os espanhóis que é necessário investir 200 milhões na “saída sul de Vigo” (uma solução de elevada complexidade técnica) para que a linha férrea aponte directamente à fronteira portuguesa.

O governante conta na entrevista que adora a Galiza e que costumava passar férias com a família, natural de S. João da Madeira, em Sanxenxo. Mas ressalva que o primeiro-ministro António Costa é de Lisboa e que também está de acordo com a linha Porto-Vigo.

Já na ligação a Madrid, o governo português agarra-se agora aquela que era inicialmente uma discreta linha de mercadorias entre Évora e Elvas (integrada no eixo Sines – Badajoz) para a apresentar como a futura ligação de alta velocidade entre as duas capitais ibéricas. “Está em construção um troço de via dupla, mista, de alta velocidade de mercadorias e passageiros, entre Lisboa e Évora para chegar depois até à fronteira com Badajoz e desde aí até Madrid”, diz Pedro Nuno Santos, ressalvando que “não vamos avançar já com uma alta velocidade de passageiros Madrid – Lisboa para nos podermos centrar, nos próximos anos, em tornar realidade a alta velocidade no Norte”.

O governante reconhece alguma desconfiança da população face aos anúncios recentes de linhas de alta velocidade “porque os sucessivos governos portugueses estão há 20 anos a falar deste tema e ficou tudo no ar”, mas diz que agora é diferente porque “há um consenso de grande parte da sociedade portuguesa e dos principais partidos”, incluindo o do governo, PS e o da oposição, PSD. “Temos o compromisso da actual direcção do PSD, ao contrário do que aconteceu no passado, de que se [eles] vierem a governar, continuarão em frente com estes dois projectos de alta velocidade Lisboa – Porto – Vigo”.

Sobre as ligações aéreas, o ministro que também tem a tutela da TAP diz que esteve prestes a iniciar-se em Junho um voo directo Lisboa – Santiago de Compostela, que foi cancelado por causa da pandemia, mas que “estamos agora a elaborar um plano de reestruturação e depois decidiremos sobre os voos”.