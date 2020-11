Roglic “sobrevive”, mas perde liderança da Vuelta no cruel Angliru

Richard Carapaz (Ineos) é o novo líder da Volta a Espanha. Neste domingo, na etapa 12, numa subida a uma autêntica “parede” no Alto do Angliru, o ciclista equatoriano cruzou a meta dez segundos à frente de Primoz Roglic (Jumbo), tirando a camisola vermelha ao esloveno.

Este não foi, porém, um dia traumático para o ex-líder da corrida, que sabe que os dez segundos de desvantagem para Carapaz são claramente recuperáveis no contra-relógio que ainda aí vem. Este era o dia para descartar Roglic na alta-montanha, mas tal não aconteceu.

A classificação actual da Vuelta

Carapaz celebra a liderança e Roglic sorri por ter “sobrevivido”, mas houve mais um ciclista satisfeito: Hugh Carthy (Education First) aproveitou a marcação “homem a homem” entre o equatoriano e o esloveno para poder seguir subida acima, vencer a etapa (apenas o segundo triunfo no World Tour) e, mais do que isso, tirar o lugar mais baixo do pódio a Dan Martin (Israel Start-Up).

Uma “parede” esperava os ciclistas

Para a etapa 12 da Vuelta a organização reservou a subida ao brutal Angliru – estamos a falar de uma escalada de 12,5 quilómetros, com 10% de inclinação média e com zonas acima dos 23%.

Antes disso, o dia ficou marcado por uma fuga de duas dezenas de ciclistas, mas os aventureiros cedo pareceram condenados ao insucesso.

E foi já dentro do mítico Angliru que ficou patente a falta de forças dos corredores numa das edições mais duras de sempre da Vuelta.

Não houve energia para grandes duelos corpo-a-corpo e a subida foi feita, inicialmente, a um ritmo relativamente baixo – algo patente no número de ciclistas que se mantinham no grupo principal.

Na fase mais dura da subida, a cerca de três quilómetros da meta, começaram as mexidas. Enric Mas e Hugh Carthy atacaram em duelo pelo pódio, mas Roglic e Carapaz pouco crédito lhes deram, mantendo marcação cerrada entre ambos.

Apesar de já “abandonado” por um azarado Andrey Amador (caiu nesta etapa), Carapaz aumentou o ritmo no grupo e fez Roglic passar dificuldades, mesmo que ainda com o colega Sepp Kuss no grupo.

Foram apenas dez segundos ganhos a Roglic, segundos que dão liderança a Carapaz, mas que, em tese, ainda são insuficientes para assustar um esloveno especialista no contra-relógio que chega na próxima terça-feira, após o dia de descanso.