Mourinho resolve o jogo do Tottenham a partir do banco

O Tottenham sofreu e não fez um bom jogo, porventura até pelo “onze” conservador escolhido por José Mourinho, mas o treinador português emendou a decisão tomada inicialmente e resolveu o jogo com as mexidas que fez a partir do banco.

E foi com a influência de Lo Celso e Gareth Bale, saídos do banco, que o Tottenham venceu o Brighton por 2-1, neste domingo, resultado que permite aos londrinos subirem ao segundo lugar da Liga Inglesa, a dois pontos do Liverpool.

Em Londres, o Tottenham teve, na primeira parte, aquilo de que mais gosta: chegar à vantagem e explorar as transições a partir daí. A equipa entrou muito forte e criou dois lances perigosos, aos 4’ e aos 6’, antes de Kane sofrer uma falta à entrada da área, aos 13’. Parecia à entrada da área, mas não foi. Foi dentro.

O VAR chamou a atenção do árbitro, que apitou para a marca dos 11 metros. Kane não falhou e chegou ao sexto golo em sete jogos na Liga inglesa.

A partir daqui o Tottenham cedeu o controlo da partida ao Brighton, que, apesar de não ser particularmente perigoso, foi mais capaz com bola e jogou até ao intervalo no meio-campo adversário.

O Tottenham remeteu-se à defesa e recorria a um jogo algo rudimentar, focado em passes longos sem nexo. A equipa esperava por uma transição que ajudasse a “matar” o jogo, mas esse momento não surgiu.

Na segunda parte, o Brighton regressou igualmente dominador, mesmo jogando em casa de um candidato ao título E chegou mesmo ao empate, aos 55’, num lance polémico em que os jogadores do Tottenham pediam falta sobre Hojbjerg no início da jogada. O VAR teve opinião distinta e o golo contou mesmo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Obrigado a fazer mais pelo jogo, Mourinho foi ao banco buscar Lo Celso e desfez o meio-campo de combate (Sissoko, Ndombelé e Hojbjerg) que tinha lançado no “onze”. E o médio argentino deu qualidade à equipa londrina, que, logo a seguir, acertou duas vezes no poste (a segunda das quais um falhanço tremendo de Kane).

Com o impacto de Lo Celso, Mourinho ter-se-á sentido confiante para tirar outro “coelho” da cartola e lançou Gareth Bale. E, depois de três oportunidades de golo, o galês, acabado de entrar, resolveu o jogo para o Tottenham.

Depois das dificuldades com um meio-campo de trabalho e com jogadores limitados com bola, Mourinho ganha uma dor de cabeça: valerá a pena continuar a abdicar de jogadores como Bale e Lo Celso?