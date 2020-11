Arsenal quebra enguiço de 14 anos em casa do Manchester United

Quatro jogos em casa, três derrotas (uma delas em goleada), um empate. É este o registo penoso do Manchester United na Liga inglesa em jogos em Old Trafford. E o cenário agudizou-se neste domingo.

Com Bruno Fernandes no “onze”, a equipa de Manchester perdeu frente ao Arsenal, por 0-1, em jogo da ronda 7 da Premier League, algo que não acontecia há 14 anos.

Com este resultado, o Man. United continua perto da zona de descida, em 15.º lugar, com apenas sete pontos, apesar de ter menos um jogo realizado do que alguns dos principais rivais. Já o Arsenal aproxima-se dos lugares europeus e está a seis pontos do líder Liverpool.

Em Old Trafford, a partida foi algo “morna” e lenta, algo incomum na geralmente excitante Liga inglesa, e a posse de bola de ambas as equipas foi sempre pausada e pouco audaz.

Mais interessados em não perder do que em vencer o jogo, Man. United e Arsenal foram deixando o tempo avançar sem correrem grandes riscos – defesas sempre bem posicionadas e médios pouco criativos e ousados no meio-campo adversário.

Oportunidades claras de golo foram, portanto, muito poucas. A primeira parte, com maior superioridade do Arsenal, ainda trouxe um trio de remates perigosos, sobretudo o tiro de Willian aos 39’, depois de dois lances bem construídos: do Arsenal, aos 14’, e do United, aos 21’, sem finalizações de sucesso de Aubameyang e Greenwood.

Na segunda parte manteve-se a toada tranquila e o Arsenal, mesmo sem ser tão dominador como na primeira – o United equilibrou o jogo –, teve uma boa oportunidade aos 52’, num remate de Aubameyang.

Aos 69’, numa fase em que as equipas estavam cada vez mais agarradas ao empate, deu-se a única forma possível de desbloquear este jogo: um lance de bola parada ou um erro individual. No caso, até foram os dois.

Paul Pogba fez um penálti desnecessário sobre Bellerín e Aubameyang colocou um ponto final na “seca de golos” – festejou o segundo golo na Liga inglesa, depois de cinco jogos sem marcar na prova.

O United ainda esteve perto do empate, mas não que tenha tido particular mérito neste lance bizarro: Elneny cortou um cruzamento, acertou na cabeça do próprio guarda-redes e a bola ainda bateu no poste.