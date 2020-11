As cores de Amorim: afastar “azuis”, intimidar “vermelhos” e “verdes” na liderança

O Sporting pode dormir a próxima noite na liderança da I Liga. Caso vençam o Tondela (20h, SPTV1), em Alvalade, os “leões” chegam a um posto que alguns diriam que não lhes pertence, por comparação com o investimento dos rivais, mas os factos não mentem: quatro vitórias e um empate são, para já, o segundo melhor registo na Liga portuguesa.

Um triunfo frente ao Tondela permite ao Sporting deixar o errático FC Porto a seis pontos e, sobretudo, deixa a equipa na liderança do campeonato, pressionando um Benfica que só joga na segunda-feira.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, abordou a forma como o nervosismo pode impedir uma equipa jovem de chegar à liderança. “Os jogadores só podem ver verde. Não podem estar distraídos com o vermelho e o azul. É indiferente o que se passa nos outros campos”, disparou neste sábado, explicando que os jogadores “leoninos” não podem ficar nervosos com a possibilidade de liderarem o campeonato.

Na antevisão da partida, o técnico disse ainda que, apesar de ter sido treinado por Pako Ayestarán​ no Benfica, não conhece as ideias do treinador do Tondela. E este é um bom ponto de partida para ver o que pode fazer esta equipa beirã, cuja posição na tabela classificativa está longe de ser confortável – fora da zona de descida, mas em risco de lá cair.

O Tondela tem a particularidade de ser, a seguir a Benfica, FC Porto, Farense e Sp. Braga, a equipa que mais tempo passa no último terço do campo adversário, mais até do que o próprio Sporting, que é a segunda equipa mais rematadora do campeonato, a seguir ao Benfica.

Sinal de predisposição para pressionar alto e colocar vários jogadores em zona ofensiva? Talvez. Mas haverá a ter em conta que, apesar deste dado curioso, o Tondela não deixa de ser uma das equipas da I Liga com menos golos, menos remates e menos posse de bola por jogo.

Outro dado estatístico importante poderá ser a baixa percentagem de passes completos, algo que pode ter relevância frente a um Sporting particularmente forte na recuperação em zonas adiantadas.

Pako Ayestarán, técnico do Tondela, sublinhou precisamente este dado, apontando que o Sporting “é uma equipa que trata de ter sempre iniciativa no jogo e é muito agressiva em toda a linha”. “Vai ser um jogo muito difícil, mas em todos os jogos há oportunidades”, concluiu.

Por fim, um dado que pouco contará no relvado, mas que poderá contar na cabeça dos adeptos. O Tondela tem colocado o Sporting em trabalhos por diversas ocasiões e os “leões” venceram apenas um dos últimos quatro duelos entre as equipas. E em toda a história contam-se por vitórias “leoninas” apenas metade dos dez jogos já realizados frente ao Tondela.