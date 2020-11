Nas páginas deste Bestiário, andam à solta os nossos monstros e os dos outros

Projecto que abraça com desmedida generosidade as artes literárias e as artes visuais, Bestiário chega ao seu segundo número, abrindo a porta ao monstro, nas suas mais diversas composições, formas, corpos e tamanhos. Numa torrente inesgotável e fascinante de textos e imagens, este objecto que é um livro e uma revista, troça, com uma intempestiva elegância, da normalização geral do mundo, afirmando, sem programas, a dignidade das subjectividades radicais. Isto é, de todos aqueles escapam ao mundo como este se tornou.